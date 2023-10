Energie Heizung: Tauschen oder abwarten?

Auch wenn die Nachfrage zuletzt etwas gelitten hat – Wärmepumpen sind noch immer sehr beliebt, wenn Eigentümer in bestehende Immobilien eine neue Heizung einbauen wollen.

Menschen, die im Eigentum leben, sollen nach dem Willen der Bundesregierung ihre oft in die Jahre gekommene und nicht mehr effiziente Heizung gegen ein moderneres Fabrikat austauschen. Für die Betroffen bedeutet das eine Investition zwischen durchschnittlich 25.000 und 40.000 Euro. Kosten, die sich je nach Heizungsart erst nach einem Jahrzehnt und länger rechnen.

Um den Aufwand zumindest finanziell klein zu halten, gibt es bereits heute eine üppige Förderung, die noch einmal aufgestockt werden soll. Der maximale Fördersatz soll ab 2024 von 70 auf 75 Prozent steigen. Denn die Bundesregierung plant, Haushalten, die in den nächsten zwei Jahren die Heizung austauschen, einen Klima-Geschwindigkeitsbonus in Höhe von 25 Prozent zu gewähren – derzeit beträgt der „Speedbonus“ 20 Prozent. Der Bonus soll auch auf Wohnungsunternehmen und Vermieter ausgeweitet werden. Trotz der höheren Förderung kann es sich aber lohnen, noch in diesem Jahr tätig zu werden. Das Handelsblatt hat mithilfe eines Experten nachgerechnet.

Der höhere „Speedbonus“ hat im Vergleich zum aktuell noch gültigen einen Nachteil: Die Bundesregierung will die förderfähigen Kosten bei einem Einfamilienhaus bei 30.000 Euro deckeln. Der Deckel ist, wie die Erhöhung des Bonus, derzeit zwar noch nicht final beschlossen, doch Beobachter sind sich sicher, dass der Vorschlag der Regierung auch das Parlament passieren wird. Bislang können neue Heizungen und deren Einbau bis zu einer Höhe von 60.000 Euro gefördert werden. Auch wenn es anteilig weniger Geld vom Staat gibt, kann es sich also lohnen, sich noch in diesem Jahr um eine neue Heizung zu bemühen.

Das Rechenbeispiel

Was ein Heizungstausch konkret für Eigentümer bedeutet, hat das Handelsblatt mithilfe der Energieberatung Enter nachgerechnet. Grundlage der Rechnung war eine Immobilie aus den 1970er Jahren, deren Ölheizung nun durch eine moderne Luft-Wärmepumpe ausgetauscht werden soll. Leitungen und Heizkörper wurden bereits entsprechend modernisiert oder sind auch für eine Wärmepumpe geeignet. Eine Wärmepumpe inklusive der Handwerkerkosten für den Einbau kostet laut Enter etwa 33.000 Euro.

Nach den neuen Regeln sollen Maßnahmen nur bis zu einer Höhe von 30.000 Euro gefördert werden. Das bedeutet, 3000 Euro müssen die Bauherren ohnehin aus eigener Tasche zahlen. An Förderung sind maximal 75 Prozent dieser Summe drin, also 22.500 Euro.

Die Kriterien für eine optimale Förderung

Diese setzen sich zusammen aus 30 Prozent Grundförderung, fünf Prozent Innovationsbonus für die Wärmepumpe sowie dem „Speedbonus“ von 25 Prozent, der in den Jahren 2024 und 2025 gelten und danach wieder sinken soll. Eigentümer, deren zu versteuerndes Einkommen unter 40.000 Euro liegt, können sogar noch weitere 30 Prozent der Ausgaben gefördert bekommen. Wer diese Zahlen zusammenrechnet, kommt auf 90 Prozent Förderung. Aber: Wer alle Förderungskriterien erfüllt, wird dennoch in diesem Jahr nur bis zu 70 Prozent gefördert und kann kommendes Jahr nur mit einer Förderung von höchstens 75 Prozent rechnen.

Angenommen, ein Haushalt erreicht in unserem Beispiel die Maximalförderung von 75 Prozent, dann muss er von den 33.000 Euro Gesamtkosten lediglich 10.500 Euro tragen.

Nach den bisherigen Förderregeln sieht die Rechnung wie folgt aus: Die maximale Förderung beträgt 70 Prozent, allerdings bezieht diese sich auf die gesamte Ausgabe von 33.000 Euro. Das heißt, dass der staatliche Zuschuss 23.100 Euro beträgt, also 600 Euro mehr als nach den neuen Regeln.

„Für alle, deren neue Heizung inklusive Einbau teurer ist als 33.000 Euro, lohnt sich die bisher gültige Förderung sogar noch mehr“, betont Bastian Müller von Enter. Dabei ist es einerlei, ob es sich bei der neuen Heizung um eine Wärmepumpe handelt oder einen anderen modernen Kessel.

Wie Interessierte die Heizung noch bis Jahresende wechseln

Anders als bei einer energetischen Komplettsanierung brauchen Bauherren, um die Förderung zu beantragen, keinen von einem Energieberater ausgestellten individuellen Sanierungsfahrplan. Die Förderung für die neue Heizung kann laut Müller direkt beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) beantragt werden.

Der Betrieb, der die neue Heizung einbaut, sollte jedoch vorher kontaktiert werden, rät Müller, „denn längst nicht jede neue Heizungsanlage gilt nach den Regeln der Bafa als förderwürdig“. Auch Maßnahmen zur Optimierung der Heizung oder dem Austausch der Heizkörper sind förderfähig. Hierfür gelten nach bisherigen Regelungen andere Fördersätze.