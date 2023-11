Energie & Klima Beim Absatz von Wärmepumpen liegen Finnen und Norweger vorn

Deutschland hinkt beim Absatz von Wärmepumpen an Privathaushalte im europäischen Vergleich hinterher – trotz des Rekordjahrs 2022.

Energie&Klima

Der Wille ist durchaus da, die Verunsicherung jedoch groß – so könnte man den Gemütszustand vieler Immobilieneigentümer hierzulande wohl beschreiben, wenn es um das Thema energetische Sanierung geht. Die politischen Diskussionen über das Heizungsgesetz, mögliche Förderungen und kommunale Wärmepläne irritieren viele Verbraucher so sehr, dass sie Sanierungsmaßnahmen erst einmal aufgeschoben haben. Die Anzahl der Förderanträge für Wärmepumpen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist in den ersten acht Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 70 Prozent gesunken.

