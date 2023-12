Energie & Klima Durchwachsenes Zwischenzeugnis für Bundesregierung bei der Energiewende

Vor genau zwei Jahren, am 8. Dezember 2021, legten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein Kabinett im Bundestag den Amtseid ab. Die Ampelkoalition startete mit ambitionierten Zielen in ihre Regierungszeit. „Wir bringen neues Tempo in die Energiewende“, versprachen SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag. Man wolle den Weg freimachen „für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen“.

Nach der Hälfte der Regierungszeit stellt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) der Ampel im puncto Energiewende ein durchwachsenes Zwischenzeugnis aus. Der Ausbau von Photovoltaik (PV) sei auf einem guten Weg, schreiben die Autoren einer aktuellen Studie. Mitte November waren in Deutschland 80 Gigawatt an PV-Leistung installiert, 33 Prozent mehr als zum Start der Koalition. Damit ist das Halbzeitziel der Ampel erfüllt.

Der Zuwachs fußt derzeit vor allem auf der Beliebtheit von Solaranlagen auf Hausdächern, die den Eigenbedarf an Strom decken. Das DIW mahnt deshalb, die effiziente Einbindung solcher Anlagen in das Stromsystem müsse künftig eine höhere Priorität in der Energiepolitik bekommen.

Der Windkraftausbau liegt hingegen noch deutlich unter der Zielmarke. Allerdings können den DIW-Experten zufolge angesichts langer Planungs- und Bauzeiten bei Windparks nach zwei Jahren Regierungszeit noch keine allzu großen Erfolge erwartet werden.

Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) findet in einem überwiegend kritischen Bericht zur Halbzeitbilanz der Bundesregierung lobende Worte für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Bundesregierung habe „eine Vielzahl von wichtigen Weichenstellungen vorgenommen“. Dazu zählten etwa die Erhöhung der Ausbauziele für erneuerbare Energien, die verbindliche Festlegung von zwei Prozent der Landesfläche je Bundesland für Windenergie sowie die beschlossenen Vereinfachungen für Balkon-Solaranlagen.

Der Gebäudesektor sei allerdings weiterhin nicht auf Klimakurs, moniert der BUND. Der Kompromiss zum Gebäudeenergiegesetz rücke „ineffiziente, teure und begrenzt verfügbare Energieträger wie Wasserstoff und Biomasse in den Vordergrund“. Geht es nach der Ampelkoalition, sollen im Jahr 2030 sechs Millionen Wärmepupen installiert sein. Derzeit sind es rund 1,7 Millionen – etwa eine halbe Million mehr als beim Amtsantritt von Olaf Scholz.

Wie sehr der öffentlich ausgetragene Streit um das Heizungsgesetz der Energiewende im Gebäudebereich geschadet hat, zeigt sich in Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie für die ersten drei Quartale 2023. Zwar stieg die Zahl neu installierter Wärmepumpen, es wurden jedoch noch immer fast doppelt so viele Erdgasheizungen wie Wärmepumpen verkauft. Das DIW fordert die Regierung deshalb auf, durch eine „faktenorientierte und klare Kommunikation“ weitere Verzögerungen in der Transformation zu klimafreundlichem Heizen zu vermeiden und den Verkauf fossiler Heizgeräte so schnell wie möglich zu beenden.

Insgesamt ist den Experten zufolge bei der Energiewende noch ein deutlich höheres Tempo nötig, um die Klimaziele Deutschlands für 2030 einzuhalten – sogar im erfolgreich vorangetriebenen Bereich Photovoltaik. Mit der aktuellen Haushaltskrise stehen nun allerdings Investitionen in viele Zukunftsprojekte in Frage. Es bleibt also abzuwarten, ob die Regierung ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen kann.