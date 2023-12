Energie & Klima Energetische Sanierung: Wer abwartet, riskiert den Wertverlust

Zögern Eigentümer die teure Sanierung der Bürogebäude hinaus, droht ein Wertverlust. Aber es gibt günstige Maßnahmen, die die CO2-Bilanz verbessern.

Der Markt für Büroimmobilien steckt in der Krise fest. Unternehmen streichen ihre angemieteten Flächen zusammen und verzichten in wirtschaftlich unsicheren Zeiten eher auf einen Umzug. Auch auf Käuferseite schwindet das Interesse an Büroimmobilien. Für Eigentümer älterer Gebäude kommt eine weitere Herausforderung hinzu: Um den Wert zu erhalten, müssen sie ihre Objekte energetisch sanieren. Doch rechnet sich das in der aktuellen Gemengelage?

