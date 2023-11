Energie & Klima Wie sich die Wärme von Tiefgaragen fürs Heizen nutzen lässt

Automotoren heizen Tiefgaragen so stark auf, dass in Berlin dadurch fast 15.000 Haushalte mit Wärme versorgt werden könnten, sagen Forscher.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt auch die Betreiber von Parkhäusern. Sie versuchen zum Beispiel, mit energiesparenden LED-Beleuchtungen, Bewegungssensoren und speziellen Baumaterialien Ressourcen zu schonen und den Energieverbrauch zu senken, ergab eine Umfrage des Bundesverbands Parken e.V. im vergangenen Jahr bei den Mitgliedsunternehmen.

Welches zusätzliche Potenzial in manchen Parkhäusern stecken könnte, zeigt eine Untersuchung zu Tiefgaragen und Abwärme, die ein Team der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Basel durchgeführt hat. Danach geben Automotoren allein in Berliner Tiefgaragen so viel Wärme ab, dass sich das Grundwasser aufwärmt. Mit dieser Wärme könnten 14.660 Haushalte versorgt werden.

