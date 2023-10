Energiepreise Privatkunden zahlen mehr für Strom und Gas

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres haben Unternehmen und Behörden weniger für Energie gezahlt als Privathaushalte. Dafür gibt es einen bestimmten Grund.

Private Haushalte mussten im ersten Halbjahr 2023 deutlich mehr für Strom und Erdgas zahlen als im vorherigen Halbjahr, trotz zuletzt gesunkener Großhandelspreise. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis).

Für private Haushalte in Deutschland kostete die Kilowattstunde Erdgas im Schnitt 12,26 Cent. Das waren 31,3 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2022. Für Strom mussten Verbraucherinnen und Verbraucher durchschnittlich 42,29 Cent je Kilowattstunde bezahlen, was einem Plus von 21 Prozent entspricht. In den Zahlen seien die Preisbremsen für Strom und Erdgas aus dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung berücksichtigt, schreibt Destatis.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen