Expansion Hybridmakler Neho will in Deutschland mit niedriger Provision punkten

Das Schweizer Unternehmen wird nun auch in Deutschland aktiv. Beim Maklerberuf sieht Neho hierzulande noch Optimierungspotenzial.

In Zeiten, in denen Hybridmakler wie Homeday und McMakler als Folge der schwierigen Marktlage zahlreiche Mitarbeiter entlassen haben, betritt ein neuer Konkurrent den deutschen Markt: der Schweizer Hybridmakler Neho. Der will beim Verkauf von Immobilien mit einer Gesamtprovision von 3,5 Prozent punkten. Damit liege sie rund 50 Prozent unter den Durchschnittswerten, sagt COO Sebastian Eraghi.

