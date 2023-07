Ferienwohnungen Auf Sylt und Norderney sind Urlaubsimmobilien besonders teuer

Trotz vielerorts sinkender Preise: Wohnungen zum Schnäppchenpreis gibt es in den beliebten deutschen Ferienregionen nicht.

(Fotos: Getty Images; Montage: Handelsblatt) Immobilien-Blick

Den Traum von der eigenen Ferienwohnung an der Küste oder in den Bergen haben viele. Wer im Urlaub auf der Nordseeinsel oder in den Alpen die Verkaufsschilder oder Angebote in den Schaufenstern der Makler studiert, bekommt einen Eindruck von den Immobilienpreisen vor Ort. Dann wird vor allem in den beliebten Regionen schnell klar: Hoffnung auf ein Schnäppchen sollten sich Interessierte trotz der Krise auf dem Wohnungsmarkt und sinkender Preise nicht machen.

Die angebotenen Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen liegen schnell im fünfstelligen Bereich, zeigt eine Analyse des Onlineportals Immowelt. Grundlage dafür sind Angebotspreise von Bestandswohnungen in 68 deutschen Ferienorten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen