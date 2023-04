Flächenmangel und steigenden Kosten Logistikhallen wachsen in die Höhe

Lange galt der Bau von mehrgeschossigen Logistikimmobilien hierzulande als ausgeschlossen. Das ändert sich, unter anderem aus Nachhaltigkeitsgründen.

In Erfurt entsteht eine mehrgeschossige Logistikimmobilie für den Onlinehändler Amazon. (Foto: Atmira) 25 Meter hoch, innen modernste Technik

Zu aufwendig in der Planung, zu teuer und deshalb unrealistisch. Diese Antwort erhielt lange Zeit, wer nach den Chancen für mehrgeschossige Logistikimmobilien in Deutschland fragte. Nun deutet sich die Kehrtwende an: Im vergangenen Jahr eröffnete mit „Mach2“ in Hamburg die erste zweigeschossige Logistikimmobilie in Deutschland. Eine weitere wird in diesem Jahr in Erfurt fertig. Nicht nur die Projektentwickler dieser Immobilien sind von der Bauweise überzeugt – auch weitere Branchenexperten rechnen aus verschiedenen Gründen damit, dass in Deutschland künftig mehr Lagerhallen entstehen, die in die Höhe wachsen.

