Geldanlage Anleger investieren weniger in offene Immobilienfonds

Das dauerhaft höhere Zinsniveau entwickelt sich für die offenen Immobilienfonds zu einer Herausforderung. Die Kunden kaufen weniger Anteile.

Der Preisverfall von Mehrfamilienhäusern scheint erst einmal gestoppt. (Fotos: Getty Images; Montage: Handelsblatt) Immobilien-Blick

Über das Interesse der Anleger brauchten sich die Manager offener Immobilienfonds in den vergangenen Jahren wenig Sorgen machen. Der Immobilienmarkt boomte, die Zinsen waren niedrig – so vertrauten die Anleger ihnen jedes Jahr Milliarden an. Mittlerweile liegt das Vermögen der offenen Immobilienfonds hierzulande bei etwa 132 Milliarden Euro. Das Geld steckt zum Beispiel in Wohnungen, Büros oder Shoppingcentern.

