Heizen Fünf Tipps, um Heizkosten zu sparen

Die kalte Jahreszeit rückt näher. Wegen der hohen Energiepreise ist das Heizen teuer. Fünf Tipps, mit denen sich im Winter Energie und Geld sparen lässt.

Energie&Klima

Statt an kalten Abenden einfach die Heizung aufzureißen, werden auch in diesem Winter viele Menschen vermutlich den Thermostat in ihrer Wohnung genau kontrollieren. Jedes Grad mehr verursacht zusätzliche Kosten. Manchmal helfen einfache Maßnahmen oder Verhaltensänderungen, um Energie und Kosten zu sparen.

1. Heizung effizient nutzen

