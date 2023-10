Hitzestress Diese deutschen Städte sind besonders gefährdet

Eine Studie zeigt, wo die Belastung durch Hitze vor allem für Senioren und Kranke besonders hoch ist. Eine Region sticht heraus.

Laut einer Studie sind in vielen deutschen Metropolen bei Hitze vor allem die stark versiegelten zentralen Stadtgebiete gefährlich. (Foto: IMAGO/aal.photo) Klima

Es ist eine Zahl, die schaudern lässt. Rund 3100 Menschen sind in diesem Sommer wegen der Hitze gestorben, schätzt das Robert Koch-Institut. Hitzewellen werden in Deutschland immer häufiger, halten länger an und sind intensiver. Gleichzeitig nimmt der Anteil älterer Menschen zu, die besonders gefährdet sind. Für Immobilienkäufer bedeutet das, dass sie neben den Kaufpreisen künftig stärker ins Kalkül ziehen müssen, wie sehr eine Region oder Stadt durch ansteigende Temperaturen belastet ist.

