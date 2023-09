Holzbau Wie der Rohstoff Holz die Wohnungskrise bewältigen soll

Die Bundesregierung will mehr Holzbau. Eine Zäsur, die Baubranche, Forstwirtschaft und Behörden vor einige Herausforderungen stellt.

Der Rohstoff Holz wird begehrter, denn künftig sollen in Deutschland mehr Gebäude aus Holz entstehen. (Foto: Thomas Warnack/dpa) Wald

Der Dürremonitor Deutschland zeigt das Dilemma deutlich. In vielen Regionen ist es zu trocken. Was die Landkarten des Monitors im Internet farblich simulieren, hat für den deutschen Wald gravierende Folgen. Seit 2018 sind etwa 500.000 Hektar verschwunden. „Das entspricht in etwa zweimal der Größe des Saarlands“, sagt Nils von Schmidt, Co-Leiter Land & Forst beim Immobilienberater Colliers.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen