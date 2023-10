Holzpellets, Heizöl, Kohle Vorsicht Fristende: Noch bis zu 2000 Euro Heizkostenhilfe sichern

Die Bundesregierung zahlt Hilfen für Haushalte, die mit Heizöl, Holz oder Kohle heizen. Wer den Zuschuss beanspruchen will, muss sich beeilen.

(Fotos: Getty Images, Imago, dpa; Montage: Handelsblatt) Energie&Klima

Mit Russlands Angriff auf die Ukraine schossen im vergangenen Jahr die Energiepreise drastisch in die Höhe. Erdgas beispielsweise war nach Daten des Statistischen Bundesamts im Januar 2023 gut 50 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Um die Bürger zu entlasten, hat die Bundesregierung für Strom und Gas Preisbremsen eingeführt, die bis heute gelten. Auch für Haushalte, die mit Heizöl, Holzpellets, Flüssiggas oder Kohle heizen, gibt es Hilfen. Wer diese noch in Anspruch nehmen will, muss sich allerdings beeilen: Am 20. Oktober endet die Antragsfrist. Privathaushalte können für das Jahr 2022 bis zu 2000 Euro Unterstützung erhalten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen