Immobilien-Blick Deutsche Städte sinken in der Gunst der Immobilieninvestoren

Das Interesse der Investoren an Immobilien in deutschen Städten sinkt, zeigt eine Studie. Die Sorgen um die Refinanzierung von Objekten nehmen zu.

Der Preisverfall von Mehrfamilienhäusern scheint erst einmal gestoppt.

Die Unsicherheit in der Immobilienbranche hält an: Zinsentwicklung, Inflation und ein schwaches Wirtschaftswachstum bleiben in Europa auch im kommenden Jahr die größten Herausforderungen. Diese Einschätzung teilen drei Viertel der mehr als 1000 Führungskräfte aus der Immobilienbranche, die für die Studie „Emerging Trends in Real Estate 2024“ befragt wurden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC und die Forschungsorganisation Urban Land Institute erheben und veröffentlichen sie jährlich. Vor diesem Hintergrund sei Abwarten und Nichtstun für viele derzeit „die beste Opportunität, um 2024 oder besser auch 2025 zu erreichen“, sagte Thomas Veith, Head of Real Estate bei PwC Deutschland.

