Immobilien-Blick So gelingt die Kooperation mit den Verwaltungen

Die Kaufkraft schwindet, leerstehende Waren- und Geschäftshäuser prägen Innenstädte. Wie die Transformation zu attraktiven Zentren gelingen kann.

Auch wenn die überfüllten Fußgängerzonen in der Weihnachtszeit ein anderes Bild vermitteln: Viele Innenstädte locken nicht mehr so viele Kunden an wie vor der Coronapandemie. Und diejenigen, die es in die Zentren zieht, geben vor allem in Bekleidungsgeschäften weniger Geld aus. Die Folge sind Insolvenzen, Ladenschließungen und Leerstände – die Innenstädte verlieren weiter an Attraktivität.