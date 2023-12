Immobilien-Blick Wer Schnee und Eis vor dem Haus räumen muss

Fällt Schnee, müssen Wege und Zufahrten zum Haus geräumt werden. Doch wer ist wann in der Pflicht? Ein paar wichtige Tipps zum Thema.

(Fotos: Getty Images; Montage: Handelsblatt) Immobilien-Blick

Pünktlich zum Beginn der Adventszeit ist in den vergangenen Tagen vielerorts der erste Schnee gefallen. Und es dürfte in den nächsten Tagen noch mehr schneien. Das heißt für viele Eigentümer und Mieter: Weihnachtsplätzchen aus der Hand legen und zum Schneeschieber greifen. Denn sie sind verpflichtet, Schnee und auch Eis vor dem Haus zu räumen. Doch wer muss wann raus in die Kälte?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen