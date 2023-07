Immobilien Kaufpreise ziehen wieder an

Laut Zahlen des Immobilienportals Immoscout24 steigen die Kaufpreise das zweite Quartal in Folge. Auch die Mieten steigen weiter.

Der Abwärtstrend am Immobilienmarkt scheint vorerst gestoppt. Das legen Zahlen nahe, die das Immobilienportal Immoscout24 am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Angebotspreise auf dem Portal liegen noch deutlich unter den Vorjahreswerten, allerdings stiegen die Preise bereits das zweite Quartal in Folge wieder moderat. Neubauwohnungen etwa wurden um 1,8 Prozent teurer angeboten als im ersten Quartal dieses Jahres.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen