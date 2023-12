Immobilien Warum sich die Dachbegrünung in Gewerbegebieten für Unternehmen rechnet

Immer mehr Industriedächer werden begrünt. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern bringt den Unternehmen handfeste wirtschaftliche Vorteile.

Eine Dachbegrünung rund um Photovoltaikanlagen kann den Ertrag der Solarmodule steigern. (Foto: Bundesverband Gebäudegrün e.V.) Bepflanzung

Eine solche Oase ist noch ungewohnt in Gewerbegebieten: Die Spaleck Gruppe hat an ihrem Stammsitz in Bocholt das Dach einer Industriehalle begrünt. Der Mittelständler, der sich selbst „grüner Maschinenbauer“ nennt, will damit zeigen, „dass oft schon mit einfachen Mitteln viel möglich ist“, sagt Geschäftsführer Carsten Sühling. Seit 2021 kooperiert die Firma mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu). „Als Familienunternehmen in fünfter Generation ist Nachhaltigkeit in allen Belangen für uns von jeher überlebenswichtig“, erklärt Sühling.

Gründächer haben wirtschaftliche Vorteile