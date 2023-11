Immobilienfonds Milliardenchance für Klima und Anleger verspielt

„Kleinanleger werden der Gelegenheit beraubt, etwas für den Klimaschutz zu tun“, empört sich Mario Schüttauf. Der Fondsmanager bei der Gesellschaft Commerz Real weiß, dass er dramatisiert. Doch sein Ärger über das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das die Bundesregierung ändern will, ist spürbar.

Eigentlich soll das Gesetz mit dem Bandwurmnamen helfen, Deutschland klimafreundlicher zu machen. Aus diesem Grund stand bislang im Text, dass offene Immobilienfonds bis zu 15 Prozent ihres Geldes auch in Projekte investieren dürfen, die erneuerbare Energien erzeugen: also etwa Solar- oder Windparks. Doch wenn nun im Bundestag das Gesetz verhandelt wird, wird genau dieser Passus fehlen, weiß Schüttauf.

Geld wird Klimaschutzprojekten fehlen

Die Auswirkungen dieser Rolle rückwärts sind immens. Laut Berechnungen der Ratingagentur Scope hätten die Fonds, je nachdem welche Arten man einbezieht, zwischen 17 und 40 Milliarden Euro in die Erneuerbaren investieren können. Nun wird den Anlegern der Fonds ihre Rendite, zahlreichen Klimaschutzprojekten werden die Gelder fehlen.

Dabei war es die Bundesregierung, die das ehrgeizige Ziel ausgegeben hatte, das Land bis 2045 klimaneutral zu machen. Die Branche der Immobilienfonds und auch die meisten Menschen, die Immobilien besitzen, stehen nun vor der Herausforderung, ihre Häuser klimafreundlich umzugestalten.

Das kann funktionieren, indem Wohn- und Geschäftshäuser, aber auch Lagerhallen energetisch saniert werden und ihren Strom mithilfe von Solardächern selbst erzeugen. Doch diese Maßnahmen reichen nach den Worten von Mario Schüttauf nicht aus. „Wir brauchen viel mehr Strom aus sogenannten Freiflächenanlagen, also Solar- und Windparks“, sagt er. Sie leisteten einen Beitrag zur Energiewende. „Und wir haben das Geld und den Willen zu investieren“, erklärt der Fondsmanager.

Etliche Fondshäuser wollten investieren

Laut einer aktuellen Umfrage, die Scope unter Fondshäusern durchgeführt hat und die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, wollten bislang mehr als zwei Drittel der Gesellschaften 2024 in Erneuerbare investieren. Bei einem weiteren guten Viertel steckten Fondsmanager noch mitten im Prozess, diese Entscheidung zu überdenken. Nur vier Prozent der befragten Gesellschaften konnte es sich gar nicht vorstellen, dorthinein zu investieren.

Unmut regt sich nun auch außerhalb der Branche: „Ich bin wirklich enttäuscht“, sagt Tarik Wolf, Chef des Immobilienprojektentwicklers Quarterback. „Eine Maßnahme, die Steuerzahler kein Geld kostet und einen riesigen Effekt gehabt hätte, die Klimaziele zu erreichen, wird grundlos verzögert.“

Ein weiterer Kritikpunkt, der vor allem die Anleger der Fonds interessieren dürfte: Ein 15-prozentiges Investment in erneuerbare Energien hätte auch die Renditen der Fonds steigern können. Laut einer Umfrage der Ratingagentur Scope unter Investoren, die auf Erneuerbare setzen, winken im Bau und Betrieb, etwa von Solarparks, Renditen von vier Prozent – mitunter auch deutlich mehr.

Es sind Renditen, die die Fonds in Zeiten von Problemen am Immobilienmarkt nur zu gerne verdient hätten. All das sollte im Zukunftsfinanzierungsgesetz möglich gemacht werden, bevor es im Finanzausschuss des Bundestags an entscheidender Stelle gekürzt wurde.

Wie das Steuerrecht Investitionen behindert

Wie es dazu kam, ist im Detail noch unklar, doch laut Branchenkennern scheut die Regierung steuerliche Probleme. Die wären nämlich aufgetreten, hätte man Immobilienfonds, die sich an Profiinvestoren richten, ebenfalls erlaubt, mehr Geld in Erneuerbare zu stecken.

Geht es um Immobilienfonds und Steuern, steckt der Teufel im Detail: „Wenn Immobilienfonds erneuerbare Energien erzeugen, treffen mehrere Steuerregeln, wie etwa die der Vermögensverwaltung und die Gewerbesteuer, zusammen“, sagt Jochen Schenk, Chef des Investmenthauses Real I.S. und Vorstand beim Zentralen Immobilienausschuss (ZIA), einem der großen Branchenverbände der Immobilienwirtschaft.

Frederik Voigt, der sich beim ZIA mit Fonds auseinandersetzt, hält es für wichtig, dass hier klare Regeln geschaffen werden. „Fonds und deren Anleger bekommen sonst Probleme mit dem Finanzamt“, erklärt er. Dennoch wäre es seiner Ansicht nach möglich gewesen, die Fonds, die sich an Kleinanleger richten, von denen zu trennen, die sich an Profis richten.

Abwarten bis 2024

„Nun will die Bundesregierung die steuerlichen Fragen im Jahressteuergesetz 2024 regeln“, sagt Sonja Knorr von der Ratingagentur Scope. Doch es gibt einen Haken: Das Jahressteuergesetz, in dem verschiedene Steuerregeln konkretisiert und klargestellt werden, kommt traditionell immer am Jahresende.

Selbst wenn also nun Regierungsvertreter erklären, bis Ende Juni 2024 Regeln zu schaffen, ist, wie Knorr urteilt, viel Zeil verloren gegangen. „Es ist ein schlechtes Signal an die Öffentlichkeit“, sagt ZIA-Vorstand Schenk. „Offene Immobilienfonds wollen viel Geld in die Energiewende investieren und dürfen es nun nicht. Wir brauchen schnell klare Regeln“, fordert er.