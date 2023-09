Immobilienkauf Wo Wohnungen für Normalverdiener am erschwinglichsten sind

In der Großstadt wird der Kauf einer Wohnung immer schwieriger. Eine Analyse zeigt, wo sich der Normalverdiener noch am besten eine Wohnung leisten kann.

Eine Wohnung kaufen – insbesondere in Metropolen ist das für Normalverdiener angesichts hoher Immobilienpreise und Kreditkosten schwierig. In kleineren Städten ist der Wohnungskauf aber auch bei einem Durchschnittseinkommen noch erschwinglich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung von Immowelt, für die das Portal die Median-Bruttogehälter in 107 kreisfreien Städten ins Verhältnis zum durchschnittlichen Angebotspreis einer Drei-Zimmer-Wohnung gesetzt hat.

Das beste Verhältnis zwischen Gehältern und Immobilienpreisen bietet der Studie zufolge Salzgitter, gefolgt von Pirmasens und Dessau-Roßlau. In den Top Ten finden sich auch Gera, Gelsenkirchen, Duisburg, Bremerhaven und Chemnitz. Den schwersten Stand haben Normalverdiener in München, Hamburg und Potsdam.

