Immobilienvermarktung und Klimaschutz Makler brauchen ein Netzwerk aus Energie-Experten

Makler erleben herausfordernde Zeiten. Die Nachfrage nach Immobilien lässt nach. Potenzielle Käufer legen Wert auf eine gute Energiebilanz. Darauf müssen Makler reagieren.

Makler sollten Kunden möglichst eine gute Energiebilanz präsentieren. (Foto: imago/phototek) Nicht nur Optik zählt:

Weniger Nachfrage, längere Vermarktungsprozesse – die Arbeit von Immobilienmaklern wird herausfordernder. Die potenziellen Käufer stehen nicht mehr Schlange. Das merkt auch Thomas Schüttken, Geschäftsführer von Böcker Wohnimmobilien aus Düsseldorf. In seinem Team arbeiten 46 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie sind seit etwa zehn Jahren verstärkt im Neubau an sechs Standorten in Nordrhein-Westfalen tätig.

