Innenstädte Händler konzentrieren sich auf Toplagen

Verbraucher kaufen gerne im eigenen Viertel ein und geben weniger Geld aus. Für die Innenstädte wird dies zur Herausforderung. Händler konzentrieren sich auf Toplagen.

Die Innenstädte in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Zum Shoppen locken vor allem die Toplagen. (Foto: Imago Images / Arnulf Hettrich) Einkaufsstraße

Warum in die Stadt gehen, wenn Onlineshopping so einfach ist? Diese Frage stellen sich seit der Coronapandemie vermutlich mehr Menschen. Zwar ebbte der rasante Trend zum Onlineshopping ab, trotzdem bleibt das Bestellen im Internet eine Alternative zum Einkauf in der Stadt.

Einkauf im eigenen Viertel

