Investmentmärkte Bei einem guten Drittel der deutschen Investoren steigt die Kauflaune

Unterschiedliche Preisvorstellungen gehören zu den größten Herausforderungen für Investoren, wie eine Umfrage zeigt. Trotz Hürden planen einige Investoren höhere Investitionstätigkeit.

Die gedämpfte Stimmung unter den Immobilieninvestoren könnte sich in den kommenden Wochen und Monaten etwas aufhellen. Das legt eine Umfrage des Beratungshauses CBRE unter europäischen Immobilieninvestoren nahe. Dieser zufolge planen immerhin 37 Prozent der Befragten aus Deutschland in diesem Jahr eine erhöhte Investitionstätigkeit. Weitere 22 Prozent wollen in etwa genauso viel investieren wie 2022. Ein gutes Drittel gab allerdings an, seine Aktivitäten in diesem Bereich zu reduzieren.

Als größte Herausforderung auf den Investmentmärkten sehen die deutschen Investoren die unterschiedlichen Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern (66 Prozent) und einen schwierigen Fremdfinanzierungsmarkt (49 Prozent).

