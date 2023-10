Investments in Büroimmobilien „Büros werden zum Lebensraum“

Büroimmobilien, eigentlich ein Garant für hohe Mieten, sind bei Anlegern kaum mehr gefragt. Wie sich Büros attraktiver gestalten lassen, erklärt Katharina Biermann von Avison Young.

Die Branchenkennerin hat Büroimmobilien noch nicht abgeschrieben. (Foto: Avison Young) Katharina Biermann



Der Boom am deutschen Immobilienmarkt ist vorbei, das zeigt sich auch bei Büroimmobilien: In den ersten drei Quartalen dieses Jahres ist der Umsatz, der in Deutschland mit Büros gemacht wurde, laut der Beratungsgesellschaft CBRE im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2022 um 79 Prozent gesunken. Dennoch werden Büros nach wie vor gesucht, weiß Katharina Biermann von der deutschen Geschäftsführung des kanadischen Maklerhauses Avison Young. Sie erklärt, was moderne Büros ausmacht, wo das Geld herkommt, um Projekte fertigzubauen, bei denen derzeit die Kräne stillstehen, und welche Gebäude sich eignen, um unter einem Dach zu wohnen und zu arbeiten.

