Jobs Diese Bewerberprofile sind jetzt in der Immobilienbranche gefragt

In der Krise müssen einige Firmen aus der Immobilienbranche Mitarbeiter entlassen. Andere suchen nach ganz bestimmten Bewerberprofilen.

Um Fachkräfte von einem Jobwechsel zu überzeugen, müssen Firmen Sicherheiten bieten.

Insolvenzen von Projektentwicklern, zahlreiche gestoppte Wohnungsbauprojekte, Zurückhaltung bei den Investoren – die Krise auf dem Immobilienmarkt hält an. Erst vor Kurzem rutschten mit Development Partner, Project-Gruppe und Euroboden namhafte Unternehmen aus der Branche in die Insolvenz. Das wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus.

Weil Projektentwicklungen langwierige Prozesse seien, gebe es für die Unternehmen nur wenige kurzfristige Handlungsoptionen, sagt Niklas Köster, Professor für Immobilienwirtschaft an der Fresenius-Hochschule in Hamburg. Deshalb würden sie akut zunächst unter anderem am Personal sparen.

