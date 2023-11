Kaufmarkt Angebot an Einfamilienhäusern hat sich verdoppelt

Auf dem deutschen Markt stehen derzeit mehr Wohnimmobilien zum Verkauf – und das zudem zu günstigeren Preisen. Doch auch das Interesse ist gestiegen.

Die Lage am Kaufmarkt für Wohnimmobilien hat sich hierzulande in den vergangenen Monaten gravierend verändert: Es gibt niedrigere Preise und deutlich mehr Angebote. Im Mittel seien die Preise um 20 Prozent gesunken, schreibt der Immobilienberater Colliers. Gleichzeitig ist das Kaufangebot an Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern massiv gestiegen.

