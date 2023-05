Klaus Jan Philipp „Selbst Sägespäne wurden nicht weggeworfen“

Lange Nutzung, ästhetische Qualität und Verzicht auf Keller oder Aufzüge sind heute einige der Schlüssel für nachhaltiges Bauen, sagt Architekturhistoriker Klaus Jan Philipp.

Fachwerk in Freudenberg: Sind Häuser solide und schön gebaut, bleiben sie meist länger erhalten. (Foto: Imago) Fachwerk in Freudenberg

Wer nachhaltig bauen will, dem empfiehlt Klaus Jan Philipp einen Rückblick in die Architekturgeschichte: Bis zur Moderne wurden Häuser möglichst lange genutzt, Bewohner reparierten Schäden und passten die Häuser an ihre Bedürfnisse an. Mussten sie trotzdem abgerissen werden, verwendeten sie das verbaute Material weiter.

