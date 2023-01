Klimaschutz bei Gebäuden Teilwarmmieten-Modell könnte hilfreich, aber aufwendig sein

Wie ließe sich ein Teilwarmmieten-Modell in Deutschland umsetzen? Welche technischen, rechtlichen und bürokratischen Hürden bestehen? Eine Studie gibt Aufschluss.

Nina C. Zimmermann

Wo energetisch saniert wird, steigen bislang in der Regel die Mietkosten stärker an als die Energiekosten sinken. (Foto: dpa) Mehrfamilienhaus

In Schweden ist das Warmmieten-Konzept längst gelebte Praxis – für Deutschland plant die Ampelkoalition Ähnliches. Ein Teilwarmmieten-Modell könnte helfen, die energetische Sanierung von Wohngebäuden voranzubringen (siehe Koalitionsvertag, Seite 71 in diesem PDF). Technisch und rechtlich wäre der Aufwand überschaubar, der bürokratische Aufwand für Immobilieneigentümer aber immens. Zu diesem Ergebnis kommt eine kürzlich veröffentlichte Studie unter Leitung des Öko-Instituts in Freiburg (hier als PFD). Wahrscheinlich einfacher erreichen ließen sich demnach die Klimaschutzziele, wenn die vorhandene Förderung umgebaut und die bisherige Modernisierungsumlage abgesenkt würde.

