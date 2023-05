Klimaschutz d.i.i. will Investoren mit detaillierter ESG-Strategie überzeugen

Für eine ESG-Strategie sind viele Daten nötig. So lassen sich ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Investitionen ermitteln.

Der Wohnungsspezialist d.i.i. hat rund 14.000 Wohnungen im Bestand. (Foto: HP Studios) Planungen

Viele ältere Immobilien müssen in den kommenden Jahren energetisch saniert werden. Sei es, weil die regulatorischen Vorgaben dazu zwingen, oder weil ein deutlicher Wertverlust droht. Doch welche konkreten Maßnahmen nötig und vor allem sinnvoll sind, wissen viele Eigentümerinnen und Eigentümer nicht. Meist fehlen die entsprechenden Daten und Informationen. So macht Dominik Schott, Vorstand bei Deutsche Invest Immobilien (d.i.i.) für den Bereich Asset-Management, viel Unkenntnis unter Investoren aus, „zum Beispiel darüber, was genau Stranded Assets oder eine Dekarbonisierungsstrategie ist, oder welchen Einfluss die CO2-Abgabe hat“.

