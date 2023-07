Klimaschutz Wie der Modulbau den CO2-Ausstoß reduzieren kann

Die Baubranche sieht sich etlichen Herausforderungen gegenüber. Der Modulbau könnte wichtige Ressourcen sparen und das Klima schützen.

(Fotos: Getty Images, Imago, dpa; Montage: Handelsblatt) Energie&Klima

Die Erlebniswelt Experimenta in Heilbronn macht nicht nur Naturwissenschaft und Technik begreifbar, sondern zeigt auch, was Modulbau kann. Sie ist in einem ehemaligen Lagerhaus untergebracht, das erweitert wurde. Das Besondere: Der spektakuläre Anbau aus Glas und Stahl entstand aus vorgefertigten Modulen. Eine Bauweise, die angesichts der vielen Herausforderungen für die Baubranche in den kommenden Jahren wohl an Bedeutung gewinnen wird. Das zeigt jedenfalls die aktuelle Studie „Modulbau – das Bauen von morgen“. Sie stammt von der Strategieberatung S&B Strategy und liegt Handelsblatt Inside exklusiv vor.

