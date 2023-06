Klimawende Wärmepumpen sind die beliebteste Heiztechnologie im Neubau

Die Installationen von Wärmepumpen in neuen Wohnungen erreichen ein neues Hoch. Im Gebäudebestand sieht die Lage noch anders aus.

38 Prozent der im vergangenen Jahr fertiggestellten Wohnungen werden mit einer Wärmepumpe beheizt. Mit einem Anstieg um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr waren Wärmepumpen damit 2022 erstmals die am häufigsten eingesetzte Heiztechnologie in Wohnungsneubauten. Der Anteil neuer Wohnungen mit einer Gasheizung sank unterdessen von 34 auf 29 Prozent. Rund jede vierte neue Wohnung wurde an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Das zeigt eine Auswertung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

