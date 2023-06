Makler Immobilien-Start-up Neho erfolgreich in Deutschland gestartet

Trotz schwierigem Marktumfeld vermeldet das Schweizer Unternehmen einen gelungen Start hierzulande. Behaupten will dich Neho mit einem niedrigen Provisionssatz.

Der Schweizer Immobilienmakler Neho sieht seinen Start in Deutschland als geglückt an. In den ersten sechs Monaten nach Markteintritt hat das Start-up ein Auftragsvolumen von rund 75 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit läuft das Geschäft Unternehmensangaben zufolge nach Plan – trotz des schwächelnden Immobilienmarkts.

