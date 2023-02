Markt für Baufinanzierung Lieber sparen als kaufen

Vielen Verbrauchern sind die Immobilienpreise und die Zinsen zu hoch. Statt jetzt eine Immobilie zu kaufen, sparen sie lieber für die Zukunft – Bausparverträge feiern ein Comeback.

Die Mischung aus teuren Immobilien und hohen Zinsen hält derzeit viele vom Immobilienkauf ab. (Foto: dpa) Neubauviertel

Die Deutschen wünschen sich die eigenen vier Wände, schieben ihre Immobilienkäufe aber auf. Damit hält auch die Flaute am Markt für Baufinanzierungen an. Baudarlehen waren im Dezember 2022 deutlich weniger gefragt. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen an Privathaushalte und Selbstständige lag nach Angaben der Beratungsfirma Barkow Consulting bei 13,5 Milliarden Euro. Das sind 43 Prozent weniger als im Dezember des Vorjahres. Das Volumen liege damit weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit elf Jahren, schreibt Barkow.

