Mieterstrom Solarstrom-Versorgung von Mehrfamilienhäusern wird vereinfacht

Die Bundesregierung will die Solarstrom-Versorgung von Mehrfamilienhäusern vereinfachen. Das kann eine Alternative zum Mieterstrom sein. Was Sie dazu wissen müssen.

Bisher ist es recht kompliziert, auf Mehrfamilienhäusern erzeugten Solarstrom an die Bewohner zu liefern. Das will die Bundesregierung ändern. (Foto: Getty Images Creative RF) PV-Anlagen

Der Ausbau der Solarenergie für Wohngebäude schreitet ungebrochen voran: Von Januar bis August 2023 wurden laut Marktstammdatenregister Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) mit einer Nettoleistung von gut 9000 Megawatt in Betrieb genommen. Dabei ist der Anteil von Mieterstrom-Anlagen mit 0,3 Prozent nach wie vor gering.

„Im Mieterstrom-Modell muss der Betreiber einer PV-Anlage, der den selbst erzeugten Strom an Mieter oder Wohnungseigentümer weitergeben will, auch deren Restversorgung sichern und damit zum Versorgungsunternehmen werden“, erklärt Stefan Schleszies vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu in Kempten. Dafür müssen Anlagenbetreiber aufwendige Messtechnik installieren und zahlreiche bürokratische Vorgaben erfüllen.

