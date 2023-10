Mietkompass Preise für Neuvermietungen sinken besonders in teuren Städten

In sieben von 14 Städten sind die Mietpreise für neu vermietete Wohnungen weiter gesunken. Der Trend dürfte nicht lange anhalten.

Die Mietmärkte in deutschen Großstädten haben sich im vergangenen Quartal leicht beruhigt. Das geht aus dem zehnten Mietkompass des Onlineportals Immowelt hervor. In sieben von 14 Städten sanken die Mietpreise für neu vermietete Bestandswohnungen demnach im Vergleich zum Vorquartal. Zuvor waren sie nur in drei der 14 Städte gesunken.

