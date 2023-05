Nachhaltige Investments NREP erhöht Investitionsziel in Deutschland auf eine Milliarde Euro

Zusätzliche Mittel sind über die Plattform Urban Partners eingesammelt worden, die nun in Objekte mit Aufwertungspotenzial fließen sollen.

Im schwierigen Marktumfeld hat die Investitionsplattform Urban Partners 3,65 Milliarden Euro bei internationalen Investoren eingesammelt. Das Kapital soll über einen Fonds des Immobilieninvestors Nordic Real Estate Partners (NREP) in nordeuropäische Immobilien mit Aufwertungspotenzial fließen. Für Deutschland erhöhe sich das Investitionsziel damit auf bis zu eine Milliarde Euro in den kommenden 18 Monaten, kündigt Jens Stender, Co-CEO von Urban Partners, an.

Über den Value-Add-Fonds NSF V investiert NREP in Immobiliensegmente mit hohem Investitionsbedarf. Nach den ersten Investments in Co-Living-Wohnungen in Essen, Berlin und Frankfurt liegt der Schwerpunkt in Deutschland auf weiteren Wohnungen, modernen Logistikimmobilien und Büros.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen