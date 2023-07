Nachhaltigkeit von Immobilien Wie ein US-Start-up CO2 aus Gebäuden in Zement binden lässt

Klimaschädliches CO2 auffangen und recyceln – mit einer neuen Technologie ist das möglich. Sie wird von einem Start-up in New York bereits praktiziert.

In New York sind Gebäude für 70 Prozent der Emissionen verantwortlich. (Foto: Reuters) Blick auf Manhattan

Shane Johnson steht vor dem Hochhaus mit dem Namen „Grand Tier“, einem seiner jüngsten Projekte in New York. Der Elektroingenieur zeigt auf eine Leitung an der Wand: „Das hier ist das Rohr, durch das die Abgase früher direkt zum Kamin hoch und raus in die Luft gingen.“ Doch Johnson hat eine bessere Lösung für Emissionen aus der Gasheizung des Gebäudes.

Sein Start-up Carbonquest will die schädlichen Klimagase, die Gebäude produzieren, einfangen und recyceln. Mit einer speziellen Technologie werden sie in Zement gebunden, der zum Bau neuer Immobilien verwendet werden kann.

„Carbon Capture“ soll Emissionen von Gebäuden reduzieren

