Personalie CBRE IM erweitert die Geschäftsführung in Deutschland

Das Unternehmen nimmt Sebastian Ehrhardt in die Deutschland-Geschäftsführung auf. Der 40-Jährige ist schon seit sieben Jahren bei CBRE IM tätig.

Sebastian Ehrhardt ist von CBRE Investment Management (IM) zum Geschäftsführer ernannt worden. Er ergänzt die Deutschland-Geschäftsführung um Country Head Germany Marius Schöner, Managing Director Client Solutions Chris Wood und Chief Financial Officer Juan Miguel Hidalgo Rodriguez.

Ehrhardt ist seit knapp 19 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig, davon sieben Jahre bei CBRE IM. Dort verantwortet der 40-Jährige seit Ende 2019 als Head of Transactions DACH das gesamte Transaktionsgeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

