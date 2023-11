Photovoltaik Diese Chancen bieten Solaranlagen in der Fassade

Wenn die Sonne auf die „Westspitze“ in Tübingen scheint, schimmert die bronzefarbene Fassade des siebengeschossigen Bürogebäudes geheimnisvoll. Denn was der Neubau auf den ersten Blick nicht enthüllt: Zwischen den Aluminiumblechen, die das Gebäude verkleiden, verbergen sich 634 Solarmodule mit insgesamt 659 Quadratmeter Fläche. Die in einem Bronzeton gehaltenen rahmenlosen Dünnschichtmodule fügen sich optisch nahtlos ein. Dennoch ist Photovoltaik in der Fassade von Gebäuden noch immer die Ausnahme.

Dabei gibt es Solarmodule inzwischen in vielen Formen und Farben – von grün über orange bis hin zu weiß oder hellgrau. Sie lassen sich als architektonisches Highlight einsetzen oder unauffällig in denkmalgeschützten Gebäuden verbauen.

Großes ungenutztes Potenzial für die Stromerzeugung

Die sogenannte bauwerkintegrierte Photovoltaik, bei der Solarmodule Teile des Daches oder der Fassade vollständig ersetzen, bietet ein großes Potenzial – sowohl für die Stromerzeugung als auch für lokale Industrie- und Handwerksbetriebe. Davon ist Björn Rau, Leiter der Beratungsstelle für bauwerkintegrierte Photovoltaik (BAIP) am Helmholtz-Zentrum Berlin, überzeugt.

Bisher ist Photovoltaik vor allem an Einfamilienhäusern und Industriegebäuden zu finden. „Wir müssen aber darüber nachdenken, wie wir viel mehr grünen Strom dorthin bringen, wo viele Menschen leben, nämlich in die großen Städte“, meint Rau. Photovoltaik sei die beste Variante, um in urbanen Räumen grünen Strom zu erzeugen. „Der Platz auf Dächern in der Stadt ist allerdings begrenzt“, sagt er. Dort befänden sich häufig Lüftungsanlagen, Haustechnik, teils auch Dachterrassen oder Gründächer. Die bauwerkintegrierte Photovoltaik ermöglicht es, auch andere Teile eines Gebäudes zur Stromproduktion zu nutzen, ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln.

Eigenverbrauch von Solarstrom lässt sich durch Photovoltaik-Fassaden steigern

Fassadenanlagen sind dem Solarexperten zufolge gut geeignet, wenn ein großer Teil des produzierten Stroms selbst verbraucht werden soll. Eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Dach bringt besonders mittags viel Ertrag – zu einem Zeitpunkt, wenn viele Menschen nicht zuhause sind und Angestellte die Bürogebäude häufig für die Mittagspause verlassen. Eine Fassadenanlage produziert mehr Strom, wenn die Sonne etwas tiefer steht, denn dann trifft das Licht in einem günstigen Winkel auf die Hauswände.

„Ideal ist eine Kombination aus Solarmodulen auf dem Dach und in der Fassade. So lässt sich die Eigenverbrauchsquote erhöhen und der Stromertrag verteilt sich gleichmäßiger über den Tages- und Jahresverlauf“, sagt Susanne Rexroth. Sie ist Architektin und Professorin mit einem Schwerpunkt auf klimagerechtes Bauen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.

Würden Solarmodule überall dort, wo es technisch möglich ist, in Fassaden integriert, ließe sich eine zusätzliche Leistung von bis zu 440 Gigawatt Peak (GWp) erzielen. Das hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) berechnet. Die Einheit GWp gibt die maximale Leistung von Solaranlagen unter Standardbedingungen an. Zum Vergleich: Ende 2022 waren in Deutschland PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 67,4 GWp installiert. Warum also bleibt dieses riesige Potenzial bisher weitgehend ungenutzt?

Kosten im Vergleich zu Solaranlagen auf dem Dach

Ein Grund dafür ist wohl, dass die gängigen PV-Anlagen für Dächer günstiger in der Anschaffung und Installation sind. Eine Fassadenanlage sei gut doppelt so teuer wie eine klassische Aufdachanlage, so Architektin Rexroth. Allerdings ersetzt eine integrierte PV-Anlage in der Hauswand einen Teil der Fassade. So können Bauherren anderes Material einsparen, etwa beim Neubau oder wenn die Fassade ohnehin saniert werden muss. Viele Solarmodule für die Gebäudehülle lassen sich beispielsweise auf reguläre Unterkonstruktionen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden setzen, die im Büro- und Wohnungsbau recht weit verbreitet sind.

Dennoch sind solaraktive Fassadenelemente teurer als herkömmliche aus Metall, Glas oder Holz. „Dafür bietet die Solarfassade aber auch eine Zusatzfunktion, schließlich werden die normalen Eigenschaften und Funktionen eines Fassadenelements um die der Stromerzeugung ergänzt“, sagt Frank Ensslen vom Fraunhofer ISE. „Das sollte man bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen bedenken.“

Interessierte, die sich einen Überblick verschaffen wollen, welche europäischen Hersteller bereits Fassadenmodule produzieren, finden eine entsprechende Übersicht auf der Webseite der Initiative für bauwerkintegrierte PV-Anlagen, einem Kooperationsprojekt der Architektenkammer Baden-Württemberg und mehreren Forschungseinrichtungen.

Vielerorts fehlt noch Expertise für die komplexe Planung der PV-Anlage

Neben den Kosten ist auch die Planung und Installation von gebäudeintegrierten Photovoltaikanlagen eine Herausforderung. Es müssten viel mehr Gewerke zusammenarbeiten als bei der Installation einer PV-Anlage auf dem Dach eines Gebäudes, erklärt Susanne Rexroth. Denn die Solaranlage muss nicht nur gestalterisch, sondern auch technisch sinnvoll in die Gebäudehülle integriert werden. Zudem seien beim Einsatz von Solarmodulen in Fassaden viele baurechtliche Anforderungen zu beachten, etwa zum Brandschutz.

Wer eine Solarfassade in sein Haus integrieren will, braucht deshalb Partner, die die PV-Anlage passgenau für das spezifische Gebäude planen. Mit chinesischen Standard-Solarmodulen komme man nicht weit, sagt Björn Rau von der Beratungsstelle für bauwerkintegrierte Photovoltaik. „Das dafür qualifizierte Fachpersonal muss erst ausgebildet werden. Das ist eine Herausforderung für Handwerksbetriebe, aber auch eine Riesenchance für die lokale Wirtschaft“, meint er. „Firmen haben die Möglichkeit, mit der Expertise in diesem Bereich ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln.“