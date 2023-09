Photovoltaik-Ranking Wie große Städte neue Dächer nutzen

In sieben von 14 großen Städten werden hierzulande mehr als die Hälfte der Neubaudächer für Photovoltaikanlagen genutzt. Die Millionenstädte gehören nicht dazu.

Die deutschen Neubaudächer bieten viel Platz für Photovoltaikanlagen. Am besten nutzt dieses Potenzial die Stadt Leipzig, zeigt eine Auswertung des Unternehmens Lichtblick. Der Versorger hat sich die 14 größten Städte Deutschlands angeschaut und dabei das Verhältnis der Fläche neu errichteter Solaranlagen zu den neu gebauten Dachflächen untersucht. Der so ermittelte Solarfaktor zeige, wie ambitioniert der Solarausbau in den einzelnen Metropolen vorangetrieben werde, schreibt Lichtblick.

