Photovoltaik Was Sie beim Kauf eines Batteriespeichers für Solaranlagen beachten sollten

Mit einem Batteriespeicher können Haushalte mit einer Photovoltaikanlage doppelt so viel selbst erzeugten Strom nutzen. Was es vor der Anschaffung zu wissen gilt.

Mit einem Batteriespeicher lässt sich etwa doppelt so viel von dem Strom nutzen, den die PV-Anlage auf dem eigenen Dach produziert hat.

Photovoltaikanlagen erfreuen sich großer Beliebtheit. Wer den selbsterzeugten Strom nicht nur in sonnigen Stunden, sondern auch abends nutzen möchte, muss ihn speichern. Die Nachfrage nach Akkus, die das ermöglichen, wächst Jahr für Jahr. Eine Million dieser Batteriespeicher sind heute in Deutschland in Wohnhäusern und Gewerbebetrieben installiert, seit Jahresbeginn sind fast 500.000 Geräte ans Stromnetz gegangen. Wer sich mit dem Gedanken trägt, einen Speicher zu kaufen, sollte sich gut informieren – schließlich kostet ein solches Gerät mehrere Tausend Euro. Wichtige Fragen beantworten wir hier.

Wozu einen Batteriespeicher zur Photovoltaikanlage installieren?

