Projektentwicklung Fast ein Viertel der Bauprojekte in den Metropolen wird verschoben

Das Projektentwicklungsvolumen ist im Vergleich zum vergangenen Jahr klar zurückgegangen, wie eine Untersuchung zeigt. Einen Bereich trifft es besonders.

Die Krise bei Projektentwicklern ist schon lange ein Thema, nun zeigt sie sich immer deutlicher in den Zahlen: In den sieben deutschen A-Städten Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Düsseldorf, Köln und Stuttgart ging das Projektentwicklungsvolumen im Vergleich zu 2022 um 5,7 Prozent zurück. Das ist Ergebnis des aktuellen Development-Monitors von Bulwiengesa. Dafür hat das Analysehaus fertiggestellte sowie Projekte in Bau und Planung zwischen 2020 und 2027 ausgewertet.

