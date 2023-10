Proptechs Die Zukunft des Baus ist grün, digital und hölzern

Günstiger und ökologisch zu bauen und Gebäude zu betreiben ist für die Immobilienbranche entscheidend. Start-ups liefern Lösungen.

Das Baumaterial Holz soll verstärkt zum Einsatz kommen. Urban Scale Timber erstellt entsprechende Machbarkeitsstudien. (Foto: Urban Scale Timber) Entwurf urbanen Lebens:

Grüner, digitaler und schneller – diese drei Ziele propagieren viele Firmen aus der Branche, wenn es um das Bauen und Betreiben von Immobilien geht. Doch wie gelingt das? Start-ups mit Fokus auf den Bau- und Immobiliensektor wollen den Weg bereiten und bieten Lösungen an. Welche das sind, zeigen einige dieser Proptechs in diesen Tagen auf der sogenannten Tech-Alley der Expo Real in München – von der Gebäudeverwaltung über die Investmentvermittlung und Energieoptimierung bis zur Parkraumverwaltung in Bürogebäuden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen