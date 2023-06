Schutz vor Risiken Die passenden Versicherungen fürs (Um-)Bauprojekt

Wenn auf der Baustelle etwas schiefgeht, kann das richtig teuer werden. Für wenig Geld gibt es Versicherungen, die den finanziellen Ruin verhindern.

Missgeschicke und Unfälle auf der Baustelle können Auftraggeber teuer zu stehen kommen. (Foto: Imago/U. J. Alexander) Sanierung

Getreu dem Motto „Wo gehobelt wird, fallen Späne“ geht auf Baustellen meist einiges schief. Das Problem: Bauherren stehen für das gerade, was bei ihrem Bauprojekt passiert. „Als Veranlasser einer Baumaßnahme ist man im Zweifel in der Haftung, auch wenn Helfer, Baufirmen oder der Architekt schuld an einem Schaden sind“, warnt Holger Freitag, Vertrauensanwalt des Verbands der privaten Bauherren. Stürzt das Baugerüst ein und verletzt Menschen oder bricht durch einen Kurzschluss ein Feuer aus, droht der finanzielle Ruin. Deshalb sollten sich Bauherren vor dem ersten Spatenstich gut absichern – egal, ob sie einen Neubau, Umbau oder eine energetische Sanierung planen.

