Seniorenimmobilien Wie sich das Einfamilienhaus altersgerecht umbauen lässt

Altersgerechter Wohnraum wird zur Mangelware. Wie sich das eigene Haus oder die Wohnung umbauen lässt und worauf dabei zu achten ist.

Mitunter reicht das Umstellen eines Schranks, um ein Zimmer altersgerechter zu gestalten. (Foto: Imago/Westend61) Senioren

Bundesweit fehlen 2,2 Millionen barrierearme und altersgerechte Wohnungen. Diese Zahl veröffentlichte das Pestel-Institut im April und schlug gleichzeitig Alarm. Der Mangel werde sich in den nächsten Jahren noch verschlimmern, erklärte Institutsleiter Matthias Günther. Die meisten Menschen möchten im Alter so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben. Dafür muss die Immobilie allerdings geeignet sein. Mitunter reichen nur wenige Maßnahmen, um das zu erreichen.

Welche Häuser und Wohnungen als altersgerecht gelten

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen