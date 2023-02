Smart Grids Wie intelligente Stromnetze Immobilien energieeffizienter machen

Automatische Temperaturregelung oder Steuerung der Beleuchtung – Smart Grids können dazu beitragen, Haus oder Wohnung energieeffizienter zu machen.

Immobilienentwickler nutzen Brückenfinanzierungen, um Zeit zu gewinnen – bis sich die Marktlage für sie wieder verbessert hat. (Foto: Imago/Westend61) Berlin

Die Themen Energie und Energiekrise sind nicht nur in der Bau- und Immobilienwirtschaft in aller Munde. Die Fragen, wie wir alle energieeffizienter werden können und was dazu technologisch nötig ist, beschäftigen auch Verbraucher. Für sie stehen Einsparungen gerade bei den Energiekosten im Fokus. Nicht zuletzt, weil viele Menschen in den vergangenen Wochen Post von ihrem Energieversorger mit dem Hinweis auf eine drastische Preissteigerung bei Strom und Gas erhalten haben. Deshalb muss kurz- und auch langfristig eine Lösung her, die die Energieeffizienz erhöht und so unterm Strich Geld einspart.

