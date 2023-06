Solarenergie Boom bei Photovoltaikanlagen

Die dreimillionste Solarstromanlage ist in Betrieb gegangen, meldet der Bundesverband Solarwirtschaft. Insbesondere Eigenheime wurden ausgestattet.

Immer mehr Eigentümer von Einfamilienhäusern lassen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren. (Foto: Imago/xblickwinkel/McPHOTO/B.xLeitnerx) Solarenergie

Die deutschen Eigenheimbesitzer treiben die Energiewende voran. Ende Mai sei der Bundesnetzagentur die Inbetriebnahme der dreimillionsten Solarstromanlage gemeldet worden, teilt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) mit. „Insbesondere bei Privathaushalten boomt die Solarenergie“, sagt BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Unter dem Eindruck der Energiekrise und infolge verbesserter Rahmenbedingungen sei die Nachfrage stark gestiegen.

Jeweils ein Drittel der in Deutschland bislang installierten Photovoltaikleistung befindet sich demnach auf privaten Gebäuden, auf Gewerbebauten und in ebenerdig errichteten Solarparks. Allein auf Eigenheimen wurden im ersten Quartal 2023 mehr als doppelt so viele Solarstromanlagen in Betrieb genommen wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Bei der Bundesnetzagentur melden

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen