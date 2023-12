Stromnetze Netzbetreiber dürfen bei Überlastung den Strombezug drosseln

Ab 2024 müssen Nutzer von Wärmepumpen und E-Autos mit Momenten reduzierter Stromzufuhr rechnen. Ein Basisbezug an Strom bleibt aber gesichert.

In Deutschland werden immer mehr Wärmepumpen und Ladestationen für Elektroautos installiert. Wer ab dem 1. Januar 2024 ein solches steuerbares Gerät in Betrieb nimmt, muss damit rechnen, dass der Netzbetreiber die Stromzufuhr begrenzt, wenn eine Überlastung des Stromnetzes droht. Das kann theoretisch passieren, wenn in einem Gebiet sehr viele Menschen gleichzeitig ihr E-Auto laden und stark mit Wärmepumpen heizen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen