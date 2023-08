Strompreis Netzagentur plant niedrigere Stromkosten für Windkraftregionen

Die Bundesnetzagentur plant, die Netzgebühren bundesweit anzugleichen, um so derzeit stark belastete Bürger zu entlasten. Mancherorts bedeutet dies deutlich höhere Entgelte.

Die Bundesnetzagentur will die Entgelte für Stromnetze fairer verteilen. Derzeit zahlen Bürger in Regionen mit vielen Windrädern und Solarparks besonders hohe Netzentgelte, weil die Kosten für den Ausbau der Stromnetze auf sie umgelegt werden. Während in Bremen für einen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden jährlich nur 254 Euro (netto) Netzentgelt fällig werden, sind es in Schleswig-Holstein 480 Euro (netto).

